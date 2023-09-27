Много внимания сейчас уделяется ситуации на юге Украины, однако ожесточенные бои идут и на Донбассе. По информации Института изучения войны (ISW), недавно российская армия совершила несколько наземных атак вблизи Клещиевки, а также к востоку и юго-востоку от Богдановки, в семи километрах от Бахмута. Но нет никакого подтверждения продвижения.

В свою очередь, Силы обороны Украины во время летнего контрнаступления освободили несколько сел Донецкой области, но речь не идет о том, чтобы окончательно выбить россиян из Донбасса.

Дело в том, что сил и средств для этого, или для того, чтобы они ушли самостоятельно, у нас не достаточно. Ведь, когда мы говорим об оккупированном Крыме, то там, теоретически, две ветки снабжения, и их можно перебить. Тогда россияне отойдут с запорожского направления. Однако перебить пути поставок до критического уровня, чтобы россияне решили отойти с Донбасса, практически невозможно.

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Количество ракет для уничтожения военных объектов является недостаточным.

Количество военных объектов как в оккупированном Крыму, так и на оккупированной территории Донецкой области, измеряется тысячами. И количества ракет для уничтожения этих военных объектов недостаточно - нам дают десятки.

Если кто-то думает, что нам дали тысячи Storm shadow, это ошибка

То есть, если кто-то думает, что нам дали тысячи Storm shadow, это ошибка. Их всего около пятидесяти. Примерно столько же "Скальпов". И даже если дадут ATACMS, которые имеют не очень большую дальность (версия с дальностью до 150 километров), то их тоже не дадут сотни. Таким образом, ракеты дают очень дозировано.

И, напомню, даже россиянам не удалось в первые дни войны гарантированно уничтожить все желаемые объекты – когда они наносили удары по складам и по позициям. Несмотря на то, что в первые дни полномасштабного вторжения они использовали 600-700 ракет, результата у них не то чтобы вообще не было, но было очень и очень мало. Нам же сейчас даже не обещают тысячи ракет, поэтому я настроен скептически.

Не может удовлетворить потребности и увеличение внутреннего производства. Это тоже не будут тысячи ракет. Кроме того, нужно признать, что база, где можно было изготавливать те же "Нептуны" и другие, к сожалению, уничтожена. Наши ракеты фактически собирают за рубежом. И собирают, повторюсь, небольшое количество. И еще одна проблема – проблема со специалистами. Старение кадров, в целом, происходило в Украине и до 2022 года. Сейчас проблема обострилась. Ее, конечно, можно решить, однако нужно время.

Мы сможем сделать так, как сделали азербайджанцы, вернув Карабах

Поэтому, учитывая все это, учитывая, что практически невозможно уничтожить поставки на Донбассе, чтобы россияне отошли сами, здесь может быть два пути. Первый - дипломатический - давление западных стран на Россию. Второй - консервирование ситуации до того времени, пока в России не начнется смута, какие-то внутренние проблемы. То есть, либо после смены режима в РФ, либо вследствие существенных его изменений. Тогда мы сможем сделать так, как сделали те же азербайджанцы, вернув Карабах. Они ждали этого 35 лет... Но для этого у нас также должна быть собственная стратегия деоккупации и понимание того, что именно мы будем делать, когда зайдем.

Михаил Жирохов, военный эксперт, историк, автор книг и статей по истории локальных конфликтов ХХ века