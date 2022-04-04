Удалось найти даже домашний адрес русского палача.

Волонтеры проекта InformNapalm нашли и обнародовали данные командира воинской части в/ч 51460, 64-й отдельной мотострелковой бригады, причастного к военным преступлениям в Буче Киевской области.

Об этом они сообщили в Telegram.

"Комбриг: подполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович. Адрес e-почты: mnac1981@gmail.com Адрес, с Князе-Волконское, р-н Хабаровский, проезд Мотострелковый, д. 3. тел. (4212 ) 397103", - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры InformNapalm анонсировали публикацию данных, архивов и объяснения как удалось найти командира оккупантов.

Трагедия в Буче: что известно

Сотни людей были убиты русской армией в городах под Киевом, которые ранее были под временной оккупацией врага.

Некоторых людей расстреливали прямо на дорогах и покидали их тела на улицах. У многих были связанные белой лентой руки.

Также нашли тело ранее пропавшей старосты села Мотыжин Бучанского района вместе с убитым мужем и сыном.

Есть факты изнасилования детей и женщин, тела некоторых россияне пытались сжечь.

Появились спутниковые фото массовых захоронений в Буче.

В Минобороны РФ свою причастность отрицают, утверждая, что кадры из Бучи и других городов есть якобы провокацией радикалов и монтажом. Хотя накануне, 1 апреля, в министерстве публично заявляли о "зачистке" населенных пунктов.

Мировая общественность возмущена новыми свидетельствами безнаказанного обращения Россией с гражданскими в Украине. Глава МИД Британии Элизабет Трасс написала в Twitter, что шокирована кадрами убитых.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал еще большие санкции против России, а президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое сочувствие.

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