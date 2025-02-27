Во вторник, 25 февраля, украинские бойцы успешно поразили командно-наблюдательный пункт российских захватнических войск в Запорожской области.

Как сообщается в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 1429 мотострелковый полк оккупантов использовал в качестве командно-наблюдательного пункта и места для запуска беспилотных летательных аппаратов жилое здание возле населенного пункта Копани:

"Вследствие огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены. Воздушные силы Вооруженных сил Украины будут продолжать операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры до тех пор, пока Российская Федерация не выведет свои войска с суверенной территории Украины".