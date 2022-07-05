Новая порция лжи начала литься в РФ после удара ВСУ по острову Змеиный.

Минобороны РФ продолжает врать об успехах в Украине. И в России вся эта ложь заходит на "ура". И похватывают все это вранье буквально все в Кремле.

Но нашлись те, кто решил развеять все эти мифы и вранье. Расследователи "Проекта" изучили все брифинги представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова с начала войны. И обнаружили грубые и странные нестыковки и в цифрах, и в географии.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, Конашенков несколько раз заявлял о взятии Россией под контроль ряда одних и теж же городов.

Журналисты выяснили, что данные из сводок берутся буквально из воздуха: Конашенков постоянно путается в цифрах потерь. Например, он заявил об уничтожении 187 украинских самолетов в то время, как их у ВСУ всего 138.

Тем временем, Россия, если верить Конашенкову, потеряла только один самолет. И тот в первый день начала полномасштабной войны.

"Когда журналисты сложили все данные пресс-секретаря, выяснилось, что РФ уже уничтожила больше техники, чем на самом деле есть у Украины, даже с учетом западных поставок.

И, если сложить все заявления Конашенкова, то получится, что РФ уничтожила 39 тысяч 800 скоплений украинской техники. Однако все остальные заявления военных противоречат этой цифре. А техники всего Россия якобы уничтожила целых 9 тысяч 715 единиц техники. И убила якобы 40,5 тысяч военных.

Ну, а российские военные, по словам спикеров РФ, на войне в Украине практически не умирают. А их ВСУ уже ликвидировали почти 36 тысяч.

Новая порция лжи начала литься в РФ после удара ВСУ по острову Змеиный. Конашенков побег оккупантов назвал "шагом доброй воли". Так было и с отходом войск России от Киева и Чернигова, тогда это назвали "плановой перегруппировкой".

А российская пропагандистка Ольга Скабеева тоже отличилась: в одном из эфиров она заявила, что оккупанты уже якобы уничтожили в Украине 1 тыс. "Байрактаров".

Любит цинично врать перед телекамерами и президент страны-агрессора Владимир Путин. После недавней ракетной атаки по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, где погибли более 20 человек, Путин не увидел в этом никакого теракта.

Как сообщалось, украинские бойцы ликвидировали российского военного пропагандиста Сергея Постнова.

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