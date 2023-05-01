Вагнеровцы проводят нечто похожее на полевые обмены, когда их руководство договаривается напрямую с украинской стороной.

Представители частной военной компании "Вагнер" формируют свой собственный обменный фонд.

Как пишет издание "Фокус", вагнеровцы захватывают в плен и удерживают военнопленных самостоятельно, не этапируют в колонии на оккупированные территории Украины или в Россию.

Свидетели рассказывают, при попадании в плен всех очень сильно бьют.

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"Раздели, ударили по ногам - упал. Тогда несколько ударов по голове, по туловищу, ногам, снова по ногам. Но это "по-детски" по сравнению с тем, что ребята рассказывали. Им ребра ломали, зубы выбивали", - рассказывает волонтер Елена, которой приходится разговаривать с украинскими военнослужащими, которые возвращаются из плена.

После передают конвоирам - они их ведут к месту содержания с завязанными глазами.

"Все конвоиры - "зэки". Они доставляют с поля боя к месту содержания, рассказывают, где сидели, за какие преступления, как их отправили на войну. У одного парня сняли обувь, и он был босиком зимой. В декабре месяце идти пешком, особенно по железнодорожным путям, было ужасно. Так ему даже дали какую-то обувь, чтобы дойти до подвала в нескольких километрах от места задержания", - добавляет она.

Подвал - это одно из помещений бывшей обувной фабрики в Первомайске Донецкой области, там содержат вагнеровцы украинских военнопленных. Физически пыток к пленным не применяли, но сами условия содержания были ужасны. Иногда пленным оказывали медицинскую помощь, но она часто не спасала от смерти.

Пленных вагнеровцы меняют на своих, а также не только пленных, но и происходит обмен телами. Действует принцип: кто дольше был, того в первую очередь отдают. За исключением, если не разведчик, не снайпер, не офицерского звания - тех дольше держат. Также задерживаются те, кто согласился там работать - обслуживать пленных: готовить еду, убирать, выносить туалеты. Но у них лучшие условия - живут в теплом помещении, им сигареты дают.

"Другой свидетель событий сообщил, что в плен вагнеровцы берут небольшой процент. Многие расстреливают. Он слышал что кого-то расстреляли, тела не видел", - добавляет Елена.

Вагнеровцы проводят нечто похожее на полевые обмены, когда их руководство договаривается напрямую с украинской стороной. Тогда где-то в районе линии соприкосновения происходит передача пленных.

Обмен пленными - последние новости

С начала полномасштабной войны России против Украины из российского плена удалось освободить уже 2279 украинцев и украинок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

26 апреля Украина провела новый раунд обмена пленными с Российской Федерацией. Из российского плена удалось освободить еще 42 украинских военных и двое гражданских.

На Пасху Украина освободила из российского плена еще 130 военных. Этот обмен происходил в течение нескольких дней в несколько этапов.