Ситуация в Харькове очень неспокойная, враг прибегает к постоянным обстрелам.

Оккупанты обстреливают Харьков вовсю на протяжении последних дней. Местные жители рассказывают, что просто не выходят из укрытий.

Об этом они рассказали в комментариях "Госспецсвязи".

По словам населения, им пришлось 7-е сутки сидеть в подвале с маленькими детьми. Кроме того, еда заканчивается.

"Но взаимоподдержка на самом высоком уровне, уже появился свой ритм жизни, утром люди, которых я знаю очень мало, проснувшись, со скоростью света делают чай, чтобы можно было хоть немного согреться", - делятся харьковчане.

"Русский мир" - пусть бы шел он на**й этот "мир". Находимся уже 7 сутки в подвале, где маленькие дети, в том числе и младенцы", - сетуют они.

Напомним, утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был совершен ракетный обстрел.

Российские войска ведут обстрелы жилых районов Харькова.

В ночь с 1 на 2 марта Россия нанесла воздушный удар по казармам летного училища.