По мнению советника главы Офиса Президента, Израиль все равно не продал бы Украине систему "Железный купол".

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что Украине не подходит система "Железный купол". Нашей стране нужны современные системы противовоздушной обороны, которые будут сработают гораздо лучше.

Об этом он рассказал в эфире "24 канала".

Арестович пояснил, что система "Железный купол" хорошо работает, однако лишь при конкретных обстоятельствах. В наших условиях она не совсем нам нужна, считает советник председателя ОП.

"Железный купол" - это очень специфическая система вооружения. Она хорошо работает исключительно в израильских условиях", - заметил Арестович.

Как рассказал политик, Россия фактически окружила Украину, речь идет о тысячах километров, если брать в расчет и территории нашей страны, граничащей с Беларусью. Враг может ударить с любой точки, поэтому военным Вооруженных Сил Украины нужны более современные системы противовоздушной обороны.

Кроме этого, отметил Арестович, система "Железный купол" очень дорого стоит. За эти деньги можно закупить универсальное оружие, которое эффективнее поможет нашим защитникам отражать вражеские атаки. Даже если бы "Железный купол" и подходил для Украины, то Израиль не продал бы нам такую систему, считает советник председателя ОП.

Что известно об израильском "Железном куполе"

"Железный купол" - мобильная всепогодная система противовоздушной обороны разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам, в 2015 году система получила возможность уничтожать маневренные БПЛА.

Основное назначение системы "Железный купол" - защита гражданского населения юга и севера Израиля.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Израиль успешно испытал новую лазерную систему противовоздушной обороны. Наземная лазерная система под названием Iron Beam ("Железный луч") разрабатывается как дополнение к системе "Железный купол".

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