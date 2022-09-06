Олег Жданов считает неправильной позицию, что у РФ надо отбирать ее территории.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, может ли Украина после победы над Российской Федерацией и ее дальнейшего распада присоединить к себе новые территории.

Об этом он высказался, отвечая на вопросы украинцев.

Жданов считает неправильной позицию, что у РФ надо отбирать ее территории.

"Мы должны определиться и остановиться на какой-то дате. Есть 1991 год - развал Советского Союза, есть границы административных республик, которые превратились в границы государств. Их признал весь мир и ООН, надо на них остановиться", - уверен эксперт.

Он напомнил о картах до 1919 года, в каких Украине принадлежали некоторые нынешние территории РФ и назвал последствия притязания Украины на них.

"Тогда будет вечная война. Единственное, когда это можна принять и использовать, это если Россия разваливается - в результате нашей победы происходит распад на субъекты РФ. Надо поступить исключительно по международному праву, чтобы не было претензий. Для этого нужно провести два референдума: на тех землях, которые хотят присоединиться к Украине и в Украине, хотим ли мы взять эти земли в состав своего государства", - сказал Жданов.

Эксперт предостерег от попыток забрать часть РФ после окончания военных действий и каких-то переговоров.

"Это будет пролонгация войны. Противник будет накапливать силы, чтобы ее начать. Если мы выходим на мировую в плане признанных границ, наказанием для противника будет поражение на поле боя", - добавил Жданов.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов прокомментировал обращение Рамзана Кадырова, в котором он намекнул на отставку.