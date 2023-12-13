Глава государства напомнил о том, как Украине было тяжело в начале полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в случае прекращения поступления западной военной помощи Украине придется воевать так же, как это было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

В частности, у президента спросили, может ли Украина одержать победу в войне без конкретной военной помощи от Европейского Союза и США.

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"Как вы знаете, в течение первых дней полномасштабной войны - с 24 февраля - мы действительно были наедине. И это было сложно и очень тяжело. Трагический период для нас и нашего народа. И вы видели, как это было для нас. Нас почти оккупировали. Но мы никуда не убежали. Мы не выехали и мы приняли этот бой", - сказал Зеленский.

"Когда вы спрашиваете, возможно ли это делать без помощи? Это возможно делать так, как это было. То есть, я имею в виду, что это сложно, вы теряете много людей. И если вы не хотите терять жизни ваших людей, детей... вам определенно нужен настоящий мощный щит обороны. Начиная с самолетов и заканчивая артиллерией. Неважно. Я говорю о том, что нам это нужно", - добавил президент.

"Если мир, Европа объединяются вокруг Украины - это важно для нас. безусловно, нельзя одержать победу без помощи, но и проиграть также нельзя, потому что это единственное, что у вас есть - ваше государство", - сказал Зеленский.

Военная помощь США Украине

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи на 200 миллионов долларов.

Он призвал Конгресс США выступить на стороне Украины и проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на рождественские и новогодние праздники.

В то же время, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон сохраняет непоколебимость в требованиях к президенту США Джо Байдену относительно одобрения дополнительной помощи для Украины. В частности, Джонсон заявляет, что администрация Джо Байдена должна предоставить четкую стратегию относительно видения победы Украины, ввести четкий надзор за распределением американской помощи, и решить проблему незаконной миграции на южной границе.

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