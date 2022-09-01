Президент отметил, что Украина обязательно победит в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ученикам и студентам страны в честь наступления 1 сентября. Он пообещал, что Россия обязательно проиграет в войне, а жизнь в нашей державе продолжится, несмотря на вражеские стремления.

Видео с речью президента появилось в его официальном Telegram-канале.

"Сегодня у нас День знаний. 190-й День знаний. Знаний, которые резюмируют более тысячелетия украинской истории, украинской культуры, украинской жизни. Жизни, несмотря на все. Несмотря на любые угрозы. Несмотря на вражеские стремления, которые всегда проигрывали и проигрывают нашему желанию жить. Вашему желанию. Желанию любить и дружить, развивать и развиваться, беречь полученное от родителей и узнавать новое. То есть обучаться и крепчать", — заявил Зеленский.

Відео дня:

Президент отметил, что этот учебный год будет особенным. Часть учеников и студентов находятся вдали от дома — в других регионах Украины или за границей. А во многих учебных заведениях занятия будут проводиться только онлайн.

Зеленский также упомянул о важности продолжения обучения и отметил храбрость детей в военное время. Они помогали государству, чем могли: заботились о родителях с ранениями, выполняли разную работу в бомбоубежищах, носили еду и воду военным, собирали деньги.

Ранее УНИАН сообщал, что в украинских школах появятся специалисты по безопасности. Их задачи — это своевременная отправка детей в убежище и слежение за выполнением разных правил. Семнадцать таких специалистов должны начать работу в разных областях.

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