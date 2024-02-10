Журналист отмечает. что Зеленский вмешивался и при обсуждении наступлений, и при обсуждении того, как долго нужно удерживать определённые участки, такие как Бахмут.

Президент Украины Владимир Зеленский с течением войны начинает все больше вмешиваться в военные вопросы, что вызывало недовольство у экс-главкома Валерия Залужного. Об этом говорит заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Ронцхаймер, который с начала войны регулярно бывает в Украине и общается с высокопоставленными лицами, прокомментирова отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Так, он отметил, что президент стал все больше вмешиваться в дела военных.

"Пока Зеленский в близком кругу всё больше жаловался на главнокомандующего, в окружении Залужного говорили, что проблема в том, как Зеленский вмешивается в военные вопросы… Если в начале войны, во время битвы за Киев, он держался в стороне и доверял своим военным, то впоследствии он стал более самоуверенным и всё чаще со своими советниками вмешивался в детальные военные вопросы".

Как отмечает журналист, его вмешательство имело место и при обсуждении наступлений, и при обсуждении того, как долго нужно удерживать определённые участки, такие как Бахмут.

Так, по данным Ронцхаймера, Залужный хотел оставить Бахмут ещё год назад, но Зеленский был против по политическим причинам.

Кроме того, главком также сомневался в успехе контрнаступления летом 2023 года, говоря, что западного оружия недостаточно. Но союзники настояли на наступлении, что оказалось ошибкой.

Нового главкома ВСУ Александра Сырского замглавред BILD называет "человеком, о котором говорят, что он высказывает меньше возражений".

Зеленский сменил главкома ВСУ

Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Вместо Залужного на эту должность глава государства назначил генерал-полковника Александра Сырского. Он считает, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что решение президента о смене главнокомандующего было необходимо по нескольким причинам. По его словам, этот шаг, в частности, был вызван необходимостью пересмотреть тактику действий, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году". Как писало издание The Times, среди причин увольнения Залужного - непредоставление военного плана на 2024 год, а также то, что генерал непосредственно вел переговоры с союзниками о поставках оружия и исключил Министерство обороны из этого процесса.

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