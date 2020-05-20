Зеленский рассказал о существовании планов "В" и "С" по Донбассу

По словам президента, из-за коронавируса несколько заторможен Минский процесс, и он попытается «дожать» выполнение его положений в течение нескольких месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что до конца будет бороться за Минские договоренности, но есть план «В» и план «С» относительно Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, посвященной первому году своего президентства.

«Что касается «Минска» и этого трека - мы будем бороться до конца за «Минск», потому что с «Минском» связаны санкции против РФ. И вы знаете, что их все хотят снять, и не только Россия, но и многие европейские страны. Я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций. Но, как я и говорил, мы будем бороться за них год», - подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что из-за коронавируса несколько заторможен Минский процесс.

«Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать, и чтобы мы нашли этот дипломатический выход из ситуации согласно Минским договоренностям», - подчеркнул президент.

«Я не хотел бы применять и план «В», и план «С», хотя они есть. Но может так случиться, что не сработает первый план», - добавил Зеленский.