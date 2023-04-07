Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

"Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о вероятных действиях врага в ближайший период. Кроме того, члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации относительно планов сил обороны Украины.

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По состоянию на утро 6 апреля враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Также оккупанты продолжают попытки взять штурмом город Бахмут, там продолжаются жестокие бои. За прошедшие сутки ВСУ отбили 16 атак противника в районе близлежащих населенных пунктов.

Как отметил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, по состоянию на 6 апреля атаки у Бахмута уменьшились: раньше за сутки было от 35 до 55 боевых столкновений, а сейчас от 17 до 25. Причинами этого могут быть как погодные условия, так и перегруппировка войск, сказал он.

РФ пытается реализовать похожую модель захвата как Бахмута, так и Авдеевки - там продолжаются боевые действия в городской застройке, высказался эксперт Сергей Згурец. Сейчас перед противником стоит выбор: либо использовать последние резервы для дальнейших наступательных действий, либо переходить в оборону.

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