Президент призвал украинцев по возможности распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ.

Президент Владимир Зеленский призвал граждан по возможности распространять на оккупированных территориях информацию об успехах Вооруженных сил Украины.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Сегодня широкой общественности стало известно, что на юге нашей страны, в оккупированных районах, был закрыт доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о том, что происходит, и наш потенциал, который мы постепенно увеличиваем", - отметил он.

Президент подчеркнул, что украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – в Херсонской и Запорожской областях.

"Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинской. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы о них помним и за них мы боремся", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина борется за весь свой юг и за весь украинский Донбасс.

"Там сейчас самое жестокое противостояние, возле Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковскую область. Пусть оккупанты не думают, будто их время на этой земле – долгое, а преимущество их артиллерии – вечное", - добавил глава государства.

Зеленский также рассказал, что с помощью западной артиллерии украинские военные наносят ощутимые удары по складам и важным точкам логистики оккупантов.