Президент Владимир Зеленский призвал граждан по возможности распространять на оккупированных территориях информацию об успехах Вооруженных сил Украины.
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"Сегодня широкой общественности стало известно, что на юге нашей страны, в оккупированных районах, был закрыт доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о том, что происходит, и наш потенциал, который мы постепенно увеличиваем", - отметил он.
Президент подчеркнул, что украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – в Херсонской и Запорожской областях.
"Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинской. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы о них помним и за них мы боремся", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина борется за весь свой юг и за весь украинский Донбасс.
"Там сейчас самое жестокое противостояние, возле Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковскую область. Пусть оккупанты не думают, будто их время на этой земле – долгое, а преимущество их артиллерии – вечное", - добавил глава государства.
Зеленский также рассказал, что с помощью западной артиллерии украинские военные наносят ощутимые удары по складам и важным точкам логистики оккупантов.