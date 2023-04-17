От российского удара по жилым домам в Славянске погибли 15 граждан, еще 24 человека получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех работников ГЧСЧ за спасение людей из-под завалов в обстрелянном российскими захватчиками Славянске Донецкой области.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам. Он отметил, что несмотря на смертельную угрозу обстрелов работники ГСЧС спасали день и ночь жизни украинцев.

"Вчера в Славянске завершилась поисково-спасательная операция после удара российских террористов по жилым домам. Я хочу отметить наших людей, которые вместе с коллегами на месте делали все возможное... несмотря на угрозу повторных ударов, несмотря на все сложности, делали все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней", - отметил Зеленский.

В частности, президент поблагодарил сержанта Ярославу Плецкого, старшего сержанта Виктора Гергеля, старшего лейтенанта Богдана Гаврилова и подполковника Михаила Загнитко, и всех, кто участвовал в этой операции.

"Спасибо каждому и каждой в большом коллективе ГСЧС Украины, кто работает ради людей!",- сказал глава государства.

В Славянске официально завершились поисковые работы

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Славянске Донецкой области, который 14 апреля подвергся массированному российскому ракетному удару, завершили разбирать завалы жилых зданий. Российские захватчики выпустили по городу 8 ракет из ЗРК "С-300". От российского удара погибли 15 граждан, еще 24 человека получили ранения.

Напомним, что еще в первый день кровавого теракта по городу работники ГСЧС достали из-под завалов два ребенка. Однако тогда жизнь двухлетнего украинца оборвалась из-за тяжелых ранений.

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