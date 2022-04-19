После 55 дней войны оккупантам удалось перетянуть на свою сторону "разве что некоторых маргиналов".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил жителей оккупированных населенных пунктов за отказ сотрудничать с врагом.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в России как якобы готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это плачевно", - отметил он.

Зеленский отметил, что после 55 дней войны оккупантам удалось перетянуть на свою сторону "разве что некоторых маргиналов".

Президент подчеркнул, что украинцы во всех регионах государства поддерживают украинское национальное единство и национальную государственность.

"И я благодарен всем жителям временно оккупированных городов, временно оккупированных районов Херсона, Каховки, Мелитополя и всех других наших общин – за эту четкую позицию. Никакого сотрудничества с оккупантами. Никакой поддержки коллаборантов. Чем принципиальнее мы будем, чем принципиальнее будете вы, тем быстрее вернется нормальная жизнь", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Розовке российские оккупанты под дулом автоматов провели "референдум".