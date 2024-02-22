По словам полковника запаса, вместе с самолетами Украина может получить ракеты с дальностью до 900 км.

Украине важно понимать, какие ракеты ей предоставят вместе с самолетами F-16. Лучшим вариантом ракет будут те, которые могут бить до 900 километров.

"На мой взгляд, лучшая ракета, которая идет в комплектации к F-16 в режиме воздух-земля - это AGM 158 JASSM, которые могут наносить удары до 900 километров в глубь. Это очень много, это вся логистика и военная инфраструктура попадают под угрозу. Самолет может даже не приближаться к зоне поражения вражеских зенитно-ракетных комплексов. Особенно, что касается части Крымского полуострова. Такими ракетами там можно перепахать все что угодно", – заявил в телемарафоне военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Он добавил, что такие ракеты есть только на американских складах. У них их - около 5 тысяч единиц. Но в то же время возникает вопрос, готов ли Белый дом поставить Украине такой тип ракет.

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Черник также прокомментировал слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх о том, что без американской помощи Киев предстанет перед выбором, за какие населенные пункты бороться учитывая имеющиеся ресурсы.

"Это внутренне-политический американский продукт. В стратегическом смысле, есть понимание у обеих партий, что Украине надо предоставлять деньги. Но никто не может отменить внутренне-политическую конъюнктуру, которая свелась вокруг одного человека – Трампа. Нет там никаких национальных интересов", - сказал эксперт

Впрочем, он все же верит, что США проголосуют за выделение Украине необходимого пакета помощи.

"Ведь самые мощные лоббисты, которые существуют на американском континенте, это военно-промышленный комплекс. Они сильнее, чем нефтяные и газовые лобби вместе взятые. Они почувствовали вкус огромных денег и я думаю, они найдут ключи если не к самому Трампу, то к его окружению, которое сможет его притормозить и помощь таки будет проголосована", – пояснил эксперт.

F-16 для Украины - последние новости

Накануне, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что когда Украина получит западные истребители F-16, то будет иметь право наносить удары по военным целям РФ и за пределами страны.

По словам представителя воздушных Сил Юрия Игната, Украина переходит на F-16 в экстренном порядке. Он сказал, что в Украине западные истребители ожидают "как можно скорее".

Согласно CNN, первая группа украинских пилотов из четырех человек закончит программу обучения на американских истребителях F-16 до лета 2024 года.

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