По словам Юрия Игната, в Украине западные истребители ожидают "как можно скорее".

Когда именно Украина получит истребители F-16 - не знает никто, но их ожидают как можно скорее, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Укринформу".

Он подчеркнул, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире.

"Пилоты переучиваются, инфраструктура адаптируется, делаются какие-то временные укрытия, взлетно-посадочная полоса где-то совершенствуется. Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее", - сказал он.

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