Президент отметил, что сейчас Украина в таких обстоятельствах, когда уже понятно, что враг не добьется своих целей, но еще нужно время и усилия, чтобы российский расчет сломался.

Президент Украины Владимир Зеленский о России: этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24-го февраля и остаться на плаву не получится.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

"Мы сейчас в таких обстоятельствах, когда уже понятно, что враг не добьется своих целей, но еще нужно время, еще нужны усилия, чтобы российский расчет сломался, чтобы они проиграли и в этом. Мы должны выдержать это время и сделать все необходимые усилия вместе с партнерами. И так будет", - подчеркнул президент.

Зеленский пообещал давить на террористов по всем фронтам – на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере.

"За каждый обстрел – будет ответ оккупантам. За Орехов - будет. За Чаплино - будет. За Шепетовку - будет, за Миргород, за Харьков, за Мариуполь и города Донбасса, за всех остальных, по кому бьют российские военные, будет им ответ", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Россия подготовила и Украине, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф.

"Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24-го февраля, и как бы они не пытались остаться на плаву – у них это не получится", - сказал он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией.

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