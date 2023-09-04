Он посетил восемь бригад и наградил военных.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении.

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский побывал в командных пунктах воинских соединений, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины в составе оперативно-тактической группировки "Донецк".

Он вместе с командующим морской пехоты и ОТУ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко, 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского, 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха, 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты и 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Зеленский заслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте, взаимодействии подразделений в зоне ответственности ОТУ "Донецк", а также о статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.

Кроме того, президент пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали все большую потребность в беспилотниках и антидроновых средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и недостаток отдельных типов боеприпасов.

"Глава государства и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы. Также речь шла о способах повышения мотивации воинов", - отмечается в сообщении.

Президент поблагодарил военных за силу, храбрость и результативность в борьбе с российскими оккупантами.

Зеленский также вручил государственные награды украинским защитникам, которые в составе ОТУ "Донецк" отражают вторжение врага. В частности, из рук президента орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины получил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Виктор Сикоза.

Награждение украинских защитников

Ранее Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие во вручении награды Главы государства "Национальная легенда Украины" и посмертно наградили командира 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла этим отличием.

В июне он присвоил звание Героя Украины полковнику Сергею Яременко, который командует 96-й бригадой воздушного командования "Центр". Под его командованием зенитчики уничтожили 13 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал".

Вас также могут заинтересовать новости: