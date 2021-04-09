Глава государства побывал на позициях, где погибли украинские военные во время обострения в районе ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский второй день в рамках рабочей поездки на Донбасс посещает позиции украинских военных на передовой.

Читайте такжеОП: Кремль отказался от "нормандских" переговоров на фоне эскалации на фронтеКак сообщили в пресс-службе главы государства, ночь он провел в местах дислокации украинских защитников.

"В пятницу президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие", - говорится в сообщении.

Глава государства пообщался с защитниками и вручил им награды.

"Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя", - призвал Зеленский.

Президент и военнослужащие также почтили память героев, которые отдали свои жизни за Украину.

Визит президента на Донбасс

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой на Донбасс.

Он посетил позиции военнослужащих Вооруженных сил на передовой, которые больше всего обстреливают российские оккупационные силы.

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Автор: Светлана Закелова