Поскольку ни Россия, ни Украина не склонны к переговорам, у Белого дома пока мало вариантов, кроме как продолжать курс.

По словам западных официальных лиц, медленные темпы украинского контрнаступления против окопавшихся российских захватчиков ослабляют надежды на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта.

Как пишет The Wall Street Journal, потенциальная тупиковая ситуация может стать проверкой заявленной президентом Байденом стратегии по выделению Украине миллиардов долларов на военную помощь, чтобы Киев мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может бросить вызов сохраняющейся способности Запада поставлять оружие, которого уже не хватает, и обеспечить политическую поддержку тех, кто выступает против поддержки США войны.

"Очевидно, что легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо", - сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине и сторонник расширения военной помощи Киеву. Но у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие, сказал он.

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"Отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России "было бы характерным провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана", - добавил Хербст.

Однако стратегия США "держать курс" сопряжена с некоторыми рисками. Байден поставил свои внешнеполитические полномочия на конфликт, который он описывает как битву между демократией и авторитаризмом.

По мере того, как Байден приближается к президентским выборам в следующем году, у российского президента Владимира Путина появляется больше стимулов попытаться пережить Запад.

Россия также не проявила особой склонности к переговорам. Поскольку вторжение на Украину зашло в тупик, Путин сталкивается с критиками внутри своей страны, которые говорят, что он недостаточно агрессивно вел войну.

"Русские более чем рады говорить о капитуляции Украины. Я не думаю, что они серьезно заинтересованы в каких-либо переговорах об урегулировании украинского кризиса, за исключением этого на данный момент", - сказал Томас Грэм, сотрудник Совета по международным отношениям.

Поскольку ни Россия, ни Украина не склонны к переговорам, у Белого дома пока мало вариантов, кроме как продолжать курс, надеясь на возможный прорыв на поле боя против укоренившихся российских сил или на новые политические трещины в Москве.

Миссия Киева сложна, сказал высокопоставленный европейский чиновник, который указал, что его правительство мало надеется, что украинские силы смогут изгнать российские войска со всей восточной Украины или вернуть себе Крым. Он признал, что хотя сюрприз возможен, он не обязательно вероятен.

Еще одна проблема, с которой столкнулись США и их союзники, - это истощение запасов основных вооружений. Вашингтон недавно попытался частично решить эту проблему, поставив Киеву кассетные боеприпасы.

Один из западных дипломатов в Вашингтоне сказал, что США, возможно, придется признать, что война в Украине не закончится в ближайшее время, и союзникам нужно подготовиться к поставкам Киеву для войны, которая затянется на годы.

"Единственный реальный ответ - это промышленная мобилизация, которая даст украинцам и россиянам четкий сигнал о том, что у украинцев всегда будет много того, что им нужно", - сказал дипломат.

Вопрос в том, хватит ли у США и их союзников решимости продолжать поддержку или даже расширить ее, если наступление продолжит не соответствовать ожиданиям. В списке желаний Украины первое место занимают ракеты большой дальности ATACMS американского производства и более быстрое приобретение истребителей F-16.

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