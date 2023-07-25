Они уже начали реже использовать крупнокалиберную артиллерию.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты не имеют откуда подтянуть ресурсы на левобережье Херсонской области.

"Бавовна" цветет - снаряды "тают" где-то в тылу. Россияне испытывают существенный "снарядный голод" на Левобережье. Уже нет места откуда врагу подтянуть ресурсы. Огневой контроль над логистическими маршрутами - это тоже существенное препятствие для того, чтобы быстренько подтянуть для себя потерянные боеприпасы", - рассказала Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, работа Вооруженных сил Украины по пунктам боевого снабжения противника была достаточно результативной на прошлой неделе.

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"5 складов с боеприпасами были уничтожены, из-за этого враг действительно сейчас испытывает недостаток снарядов. Мы видим, что оккупанты стали реже использовать крупнокалиберную артиллерию. Они сейчас пытаются перекрывать это минометным огнем и РСЗО. За минувшую ночь мы уничтожили еще одну крупнокалиберную вражескую пушку и две диверсионных лодки с группами, которые пытались маневрировать между островами", - добавила Гуменюк.

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Как ранее сообщал УНИАН, общие потери России в живой силе уже составили 243 220 человек.

Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сейчас защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

На юге ВСУ во время контрнаступления уже уволили более 192 кв. км территорий.

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