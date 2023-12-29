Россия целилась по территориям нескольких предприятий города.

Утром Запорожье также пострадало от ракетного удара РФ. По данным глава ОВА Юрия Малашко, враг нанес массированный удар в интервале с 07:30 по 08:25.

Россия целилась боеголовками по территориям нескольких предприятий города. Одна ракета попала по открытой местности, еще одна задела частный дом.

"Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра", - указал чиновник.

По передним данным, в результате ракетного удара известно об одной погибшей женщине и десяти пострадавших. Под завалами одного из зданий еще могут находиться люди, на местах попаданий работают оперативные службы.

Данные касательно мест "прилетов" уточняются. Известно, что украинские силы ПВО приземлили одну ракету РФ в Запорожском районе.

Первые последствия утреннего ракетного удара РФ

Сейчас информация о разрушениях и жертвах вследствие атаки России уточняется. В Днепропетровской области известно о попадании по ТРЦ и здании роддома. По предварительным данным главы ОВА Лысака, четыре человека погибли. Также пострадало почти полтора десятка человек.

По Харькову, по предварительным данным, ударили ракетами С-300. Один человек погиб - мужчина приблизительно 35 лет, еще 11 человек получили ранения.

Во Львове также фиксируют попадание по жилому дому. Один человек погиб, 8 украинцев обратились за помощью к медикам.

В Киеве известно о 2 погибших и 18 раненых, повреждена станция метро "Лукьяновская".

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