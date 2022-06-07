Люттвак более 5 лет активно продвигает пророссийские нарративы в западном информационном пространстве.

Американский военный стратег Эдвард Люттвак активно продвигает российскую идею референдума на Донетчине и Луганщине как единственный вариант завершения войны.

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, таким образом эксперт подыгрывает Кремлю в очередной попытке сохранить лицо Владимира Путина в войне в Украине.

"Люттвак более 5 лет активно продвигает пророссийские нарративы в западном информационном пространстве", - заявляют в ЦПД.

В частности, отмечают, что накануне Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что "обе стороны должны выиграть в войне". По его мнению, "невозможно победить Россию невозможно заставить Украину сдаться".

С апреля эксперт продвигает идею о проведении "настоящего референдума" на части территорий Донбасса.

"Но именно последнее интервью Е. Люттвака российская пропаганда использовала для продуцирования десятков новостей о том, что "Украина не может отказать народу в выборе". Сейчас его заявления о референдуме и необходимость "дать Путину небольшую победу" - лишь корректировки идеи мирных переговоров между Россией и Украиной, которая была озвучена на форуме в Давосе, но не получила должной поддержки в мире", - отмечают специалисты Центра.

Ранее у Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали имена лояльных западных "экспертов", через которых РФ пытается продвигать нарратив о своей "неизбежной" победе и необходимости Украине идти на уступки.

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