Западные партнеры до сих пор не предоставили Украине разрешения на удары дальнобойными западными ракетами вглубь территории России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанаусом Науседой в Киеве.
Зеленский ответил на вопрос, разрешили ли США и Великобритания бить дальнобойным оружием по военным целям на территории РФ.
"Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие - вы видите его результат во вражеских целях на временно оккупированных территориях или на территории Российской Федерации. Я, на сегодня, не вижу результатов действий соответствующего оружия", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что вчерашняя встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми была очень серьезной.
"Украина по дальнобойности на этой встрече была очень подготовленной, очень убедительной и очень детальной. И это важно, что наши партнеры эти детали и сигналы от меня лично воспринимали", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины добавил, что надо быть откровенными в вопросе получения разрешения на применение дальнобойного вооружения западного производства для поражения военных целей на российской территории.
"Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, о котором вы говорите, которое, кстати, до сих пор с большим дефицитом у нас, возможности его использования по военным целям на территории Российской Федерации... затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию России", - подчеркнул Зеленский.
Запад ограничивает использование предоставленных Украине ракет
Как писал УНИАН, администрация президента США Джо Байдена, очевидно, взяла курс на максимальное сдерживание российско-украинской войны в ее текущих масштабах и недопущение ее разрастания. Однако эта стратегия порождает новые опасности и риски, а также стоит Украине больших дополнительных потерь, пишет Foreign Policy.
В частности Россия получила возможность исправить допущенные ошибки и научиться воевать значительно эффективнее. Зато Украина несет тяжелые потери, которых можно было бы избежать.