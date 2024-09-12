Виталий Саенко

Россия пользуется тем, что ее стартегические цели защищены от ударов со стороны ВСУ.

Западные партнеры до сих пор не предоставили Украине разрешения на удары дальнобойными западными ракетами вглубь территории России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанаусом Науседой в Киеве.

Зеленский ответил на вопрос, разрешили ли США и Великобритания бить дальнобойным оружием по военным целям на территории РФ.

"Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие - вы видите его результат во вражеских целях на временно оккупированных территориях или на территории Российской Федерации. Я, на сегодня, не вижу результатов действий соответствующего оружия", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что вчерашняя встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми была очень серьезной.

"Украина по дальнобойности на этой встрече была очень подготовленной, очень убедительной и очень детальной. И это важно, что наши партнеры эти детали и сигналы от меня лично воспринимали", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что надо быть откровенными в вопросе получения разрешения на применение дальнобойного вооружения западного производства для поражения военных целей на российской территории.

"Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, о котором вы говорите, которое, кстати, до сих пор с большим дефицитом у нас, возможности его использования по военным целям на территории Российской Федерации... затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию России", - подчеркнул Зеленский.

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Запад ограничивает использование предоставленных Украине ракет

Как писал УНИАН, администрация президента США Джо Байдена, очевидно, взяла курс на максимальное сдерживание российско-украинской войны в ее текущих масштабах и недопущение ее разрастания. Однако эта стратегия порождает новые опасности и риски, а также стоит Украине больших дополнительных потерь, пишет Foreign Policy.

В частности Россия получила возможность исправить допущенные ошибки и научиться воевать значительно эффективнее. Зато Украина несет тяжелые потери, которых можно было бы избежать.

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