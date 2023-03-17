Битва за Бахмут продолжается, несмотря на советы западных партнеров отвести войска из полуокруженного города.

Военное командование в лице главкома Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского подтверждает целесообразность дальнейшей обороны Бахмута. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

"Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать. Если же нашими военными будут приняты те или иные решения, они будут проговорены на Ставке, тогда будем принимать те или иные действия", — заявил Данилов.

Глава СНБО подчеркнул, что оборона Бахмута позволяет уничтожать "огромное количество террористов", поэтому город остается очень важной и даже ключевой точкой для Сил обороны.

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"По крайней мере, до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью", — заявил Данилов.

Битва за Бахмут – текущая ситуация

По данным независимых наблюдателей из Института изучения войны, российские оккупанты теряют наступательный потенциал в битве за Бахмут. Уже сейчас темпы продвижения у них самые низкие за последние три месяца.

Однако ситуация всё равно остается в рамках негативной для Украины динамики. По словам секретаря Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Романа Костенко, чтобы спасти Бахмут от захвата в ближайшие недели или месяцы, ВСУ должны перейти в наступление на другом участке и отвлечь силы оккупантов.

Но даже отход украинских сил из Бахмута не станет катастрофой для Украины. ВСУ просто займут оборону на следующем рубеже, где всё начнется с начала, но на более выгодных условиях для Украины.

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