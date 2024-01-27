И хотя запас прочности есть на несколько недель, возникает вопрос, насколько ритмично будет поступать помощь от западных союзников в будущем, говорит эксперт.

Сейчас у украинских войск "запас прочности" – на несколько недель, есть возможность не вести всю огневую работу FPV-дронами, используя помощь, которая была поставлена западными союзниками. Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Если исследователи открытых источников говорят, что на попадание FPV-дронов приходится где-то 40-50% российских потерь, то не сложно догадаться, что остальные 50% потерь врага, в том числе по бронетехнике и живой силе, это работа артиллеристов, армейской и тактической авиации, даже инженерных войск, которые могут вовремя ставить минные заграждения", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

И хотя запас прочности есть на несколько недель, возникает вопрос, насколько ритмично будет поступать помощь от западных союзников в будущем. Кроме того, еще не известно, что будет принято на 2024 год по помощи от Соединенных Штатов.

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"Есть один неприятный момент, который до сих пор не проговаривался, но должны проговорить. Мало того, что мы в принципе сейчас живем на 50% за счет внешнего финансирования, так получается, что мы и войну ведем на 50% исключительно внешними ресурсами. Можем вспомнить, что за прошлый год только США на $30 млрд поставили военной помощи, то есть снаряды, танки и необходимые машины, это получается эквивалент нашего военного бюджета, который смогли собрать за счет налогоплательщиков. На краткосрочной перспективе у нас в принципе позиции хорошие, но что касается стратегических, то надо думать", – добавил Киричевский.

Помощь Украине: последние новости

В Сенате США после нескольких месяцев дискуссий договорились об изменениях в миграционной политике. Этот шаг может разблокировать помощь Украине. Известно, что соглашение по границам могут обнародовать уже на следующей неделе.

Между тем Сенат Италии поддержал решение правительства о продлении действия разрешения на поставку военных средств в Украину до 31 декабря 2024 года. Теперь это решение должна рассмотреть Палата депутатов.

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