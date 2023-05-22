В этот раз оккупанты били по Днепру, а не Киеву.

Вероятной целью массированной ракетной атаки по Днепропетровской области минувшей ночью было "прощупывание" и ослабление украинской ПВО на этом направлении. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские военные на основе анализа пытаются предсказывать направления российских ударов и "предвидеть то, что считаем адекватным".

"Не всегда это совпадает с тем, что у неприятеля на уме. Но все же понимаем, что будут атаковать и пытаться истощать конкретные направления противовоздушной обороны,"– сказала Гуменюк.

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Спикер также отмечает, что концентрированный удар именно по Днепропетровскому направлению, вероятно, является попыткой проверить, насколько уязвим этот регион от воздушных атак.

"Учитывая, что применяется разное оружие, это еще раз подтверждает, что врагу не дает покоя наша ПВО", – подчеркнула Гуменюк.

Ночная атака на Украину 22 мая – что известно

После 3 часов ночи на Украину обрушился новый шквал российских ракет и ударных дронов. Позднее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что в общей сложности враг выпустил 16 ракет различных типов, из которых удалось сбить только 4. А вот дроны были уничтожены все - 20.

Основной целью оккупантов была Днепропетровская область. Над территорией региона были сбиты 4 ракеты и 15 беспилотников. Однако были и попадания – по нескольким зданиям спасателей и частному предприятию. Также пострадали частные и многоквартирные дома.

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