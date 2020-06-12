В ОРДЛО – волна забастовок шахтеров: оккупанты блокируют мобильную связь и уже похитили двух митингующих

При этом сотня шахтеров «Комсомольской» до сих пор остаются под землей, СМИ боевиков об этом не пишут.

С 5 июня на оккупированной части Донбасса длятся протесты горняков многих шахт. Чтобы не допустить распространения информации о забастовке, боевики блокируют мобильную связь и работу социальных сетей.

Об этом говорится в отчете министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что забастовку 5 июня начали работники шахты «Комсомольская» в Антраците. Более 120 горняков отказались подниматься на поверхность до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате за последние три месяца.

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«Ситуация осложнена тем, что российская оккупационная «власть» на ТОТ ДЛО проводит «реорганизацию» угольных предприятий, которая приводит к сокращению рабочих мест. При этом после «реорганизации» долги по зарплатам пытаются формально оставить на старых юридических лицах, лишая шахтеров заработанных денег», – пояснили в министерстве.

Боевики попытались изолировать митингующих и объявили 7 июня карантин в районе, заблокировав подъезды к шахте Были зафиксированы попытки заблокировать в указанном районе работу социальных сетей и мобильной связи. Однако информация о забастовке распространилась.

Далее забастовку поддержали работники шахты «Белореченская». Чтобы не допустить развитие событий, администрация ввела штрафы за опоздание на работу, а потенциальным участникам акции протеста пригрозили сократить зарплату.

Одновременно с шахтерами за долги по зарплате объявили забастовку работники двух цехов Алчевского металлургического комбината. Лица, которые сейчас контролируют АМК, были вынуждены пойти на уступки для снижения протестных настроений.

«Есть все основания считать, что спровоцированная действиями России ситуация в экономике ТОТ ДЛО будет ухудшаться и вызовет новые протесты», – поясняют в министерстве.

При этом сотня шахтеров «Комсомольской» до сих пор остаются под землей, этот факт СМИ боевиков игнорируют.

По имеющейся информации министерства, нескольких активных сторонников бастующих было похищено подконтрольными России боевиками.

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