Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

За сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиаудара, угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. "Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и помещениях мирного населения. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов из РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону.

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Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы 9 населенных пунктов Черниговщины и Сумщины.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял позиций наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крохмальне на Харьковщине, Новоселівське Луганской области и Берестово -Донецкой.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Червонопоповка и Дубрава на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы 21 населенного пункта.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали 9 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении врагом обстреляны Богоявленка, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись 19 населенных пунктов.

На Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы 11 населенных пунктов и Херсон.

Угроза нового наступления России

Член-корреспондент британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк считает, что Россия собирается пойти в новое крупное наступление на Украину в феврале.

В то же время издание Bloomberg прогнозирует, что почти через год после полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин готовит новое наступление. При этом он готовит Россию к конфликту с США и их союзниками, который, как он рассчитывает, продлится долгие годы.

26 января аналитики Института изучения войны в своем отчеты предположили, что российские войска готовятся к решающей наступательной операции в Луганской области. Чтобы рассредоточить и отвлечь ВСУ они могут проводить ограниченные атаки на большую часть линии фронта.

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