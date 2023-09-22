Захватчики не теряют заинтересованности в южных регионах Украины и в Черном море продолжают скрываться за гражданским судоходством.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны полдня Украины Наталья Гуменюк отмечает, что за минувшие сутки российские оккупанты сбросили 14 управляемых авиационных бомб по Бериславскому району Херсонской области.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в Николаевской области, она отметила, что враг очевидно не теряет интереса к южным регионам, и пытается и разведывать обстановку, и атаковать.

"Вчера вечером, довольно поздно, снова был направлен очередной беспилотный ударный летательный аппарат, который наши защитники воздуха и неба превратили в летальный", - отметила Гуменюк.

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Она добавила, что беспилотник был уничтожен, но в результате падения обломков, был поврежден частный дом, в котором двое гражданских лиц получили незначительные ранения осколками стекла.

"Это говорит о том, что враг не теряет заинтересованности в южных регионах. Вчера также на Николаевщине было отработано по беспилотнику разведывательного типа - SuperCam был уничтожен", - сказала пресс-секретарь.

Так, отметила она, враг собирает информацию и пытается сосредоточить свои усилия на изучении, в том числе и систем противовоздушной обороны, их расположения и самой подготовки подразделений Сил обороны, которые расположены на правобережье.

"Активность врага по правобережью чрезвычайная. Акцент сделан на авиацию. За минувшие сутки 14 Кабов мощность 500 кг тротилового эквивалента были использованы по Бериславскому району (Херсонская область – УНИАН). Это тактика выжженной земли, которую враг применяет против мирного населения", - подчеркнула Гуменюк.

Она также рассказала, что в Черном море россияне продолжают скрываться за гражданским судоходством.

"Тот самый смотровой райончик, который они образовали неподалеку Керченского пролива, якобы для осмотра гражданских судов, является фактически буферной зоной, где они накапливают гражданские суда, чтобы иметь такое заграждение: как всегда они пользуются гражданским населением, так и гражданским судоходством", - сказала пресс-секретарь.

По словам Гуменюк, сами корабли и катера Черноморского флота, пограничной службы курсируют в направлении от восточного побережья Крыма до Новороссийска.

"Очевидно, много чего перевозится туда. И, в частности, большие десантные корабли передислоцированы в Новороссийском направлении. Сами бухты - Севастопольская и другие крымские порты – уже не такие уютные для россиян, они их очень редко используют, тяготеют к Новороссийской базе", - отметила она.

Так, сейчас корабельная группировка оккупантов в Черном море развернута в количестве девять единиц, а Азовском - одна. Ракетоносителей среди них нет.

Война в Украине -обстрелы юга

Как сообщал УНИАН, южные области Украины постоянно подвергаются атакам российских оккупантов. В частности в ночь на 18 сентября на Николаевщине был сбит дрон типа "Шахед", его обломки вызвали пожар. Также враг всю ночь бил по Херсонщине.

21 сентября захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области: семь человек погибли, еще 12 - получили ранения.

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