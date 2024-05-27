Однако, если Украина сможет достичь паритета или преимущества по этим направлениям, то у ВСУ будет шанс на победу.

Экс-лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош назвал четыре главных преимущества, которые сейчас имеет российская оккупационная армия в Украине.

В своей заметке в Facebook он отметил, что речь идет, в частности о боеприпасах и фортификации. Кроме того, имеет значение воздушная составляющая - КАБы, ракеты, дроны средней и дальней дистанции. Еще одним нюансом является хоть и ограниченный, но больший, чем наш человеческий ресурс. О недостатках последнего преимущества говорит привлечение африканцев, азиатов, латиноамериканцев и т.д. на фронт.

"Если наша украинская легитимная власть, наше военно-политическое руководство, сможет за счет тотальной мобилизации всех ресурсов государства, технологических новаций и помощи союзников и партнеров достичь паритета или преимущества по этим направлениям, у нас и в дальнейшем останется шанс на Победу. И главное - Единство! Единство: в мыслях и действиях, тыла и фронта, всех украинцев - в Украине и вне ее", - написал Ярош.

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Война в Украине - последние новости

За последние сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками. Горячее всего на Купянском и Покровском направлениях, где произошло больше половины всех боев.

Институт изучения войны установил три локации в РФ, где концентрируются оккупационные войска. Аналитики считают количество имеющегося контингента ограниченным, однако в случае наступательных операций они могут заставить Украину перебросить и растянуть войска вдоль границы.

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