Фактически десять домов подверглись разрушениям.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях российской атаки на город. Об этом сообщил мэр Львова в Telegram.

"Ситуация более сложная, чем я думал с самого начала", - сообщил Садовый.

Мэр подтвердил, что во Львове один человек погиб и восемь обратились за медицинской помощью. Одна пострадавшая в достаточно сложном состоянии.

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"Есть очень много разрушений. Рядом есть дома. Фактически десять домов подверглись разрушениям. У некоторых вообще все окна повылетали, дверь покрутило. Также наша коммунальная школа", - сказал Садовый.

По его словам, ситуация выглядит так, что каникулы для детей будут продлены. "Надо возможно месяц и больше, чтобы все привести к проку", - добавил городской голова.

Также он сообщил, что спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям качественно сработали на объектах критической инфраструктуры города, где произошли пожары.

Садовый добавил, что город Львов и область подверглись атаке со стороны российских дронов-камикадзе типа "Шахед" и ракет.

"Мы сейчас на штабе принимаем решение о полной компенсации относительно тех потерь, которые имеют люди. Главное сейчас - восстановить жизнедеятельность домов", - отметил Садовый.

Также он сказал, что если кто-то из жителей поврежденных домов будет нуждаться в переселении, городские власти помогут с этим.

Атака по Украине 29 декабря - подробности

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сегодня нанесли массированный мощный удар по всей территории Украины различными типами ракет.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне запустили фактически все виды ракет, кроме "Калибров". Россиянами было применено около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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