На этом аэродроме находится от 20 до 40 воздушных аппаратов

Капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко заявил, что на аэродроме в Джанкое, который поразили сегодня ночью, расположено большинство ударных и транспортно-боевых вертолетов, которые россияне используют на оккупированных территориях

"Военный аэродром в Джанкое принадлежит 39-му вертолетному полку 4-й Воздушной армии Южного военного округа РФ. Этот аэродром известен тем, что на нем расположено большинство ударных и транспортно-боевых вертолетов, которые враг использует на оккупированных территориях, на юге нашего государства. На этом аэродроме находится от 20 до 40 воздушных аппаратов. Преимущественно, это вертолеты Ми-8, Ми-28, Ка-52", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Рыженко, этот аэродром охраняется российскими системами "Панцирь".

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"Кроме того, там могут быть еще и самолеты штурмовой авиации Су-25. Наши военные знали точную численность самолетов. Также Джанкой известен тем, что там есть железнодорожная станция. Там могут быть еще системы С-400. Если посмотреть на эту вспышку, то удар пришелся по военной технике или по складу боеприпасов, или горючего. Это пламя говорит о том, что там что-то очень серьезно детонировало", - подытожил военный.

Война в Украине - удар по Крыму

В ночь на 17 апреля стало известно о взрывах на аэродроме Джанкоя в оккупированном Крыму.

Известно, что на территории этого аэродрома располагался 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также, предположительно, там дислоцировались три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что этот аэродром является "законной целью" для Украины, и такой "хлопок" в Крыму будет продолжаться.

Что именно могло быть поражено на аэродроме в Джанкое, начальница Объединенного пресс-центра сил обороны юга не ответила, отметив, что надо дождаться официальной информации от Генерального штаба.

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