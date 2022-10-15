Советник ОПУ отметил, что не уверен, что взрывы в Белгороде прекратятся после завершения войны.

Российские ракеты попадают в жилые дома в Белгородской области, граничащей с Украиной, во время запусков в сторону украинских городов.

Об этом в эфире "ФЕЙГИН LIVE" заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Это же ясно, что это не мы. Там все время все взрывается. Они стреляют по неизвестным целям, возможно, по нам, оно не долетает, падает и вот результат", – сказал Арестович.

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Советник ОПУ не стал давать россиянам советов относительно того, стоит ли им выезжать из граничащих с Украины областей, но отметил: "По моим предположениям, держаться от российских войск нужно подальше. От их места расположения, военных объектов. Потому что они как-то беспорядочно соблюдают правила пожарной безопасности, отсюда все беды".

Также Арестович отметил, что не уверен, что взрывы в Белгороде прекратятся после завершения войны.

"Если они предупреждают [о возможной опасности для объектов инфраструктуры]… Им же виднее, что на их территории происходит. Мы не несем ответственности за это, только они несут. Мне кажется, что если вывести войска и прекратить оккупацию, чудесным образом все начнут соблюдать правила курения в неположенных местах, может, даже не будет больше пожаров и взрывов. Хотя в случае с путинским режимом я не был бы уверен", – добавил он.

"Прилеты" в Белгородской области

С начала полномасштабной войны РФ против Украины российские войска атакуют украинские города, прежде всего Харьков, с территории Белгорода. При этом нередко взрывы звучат и в самом Белгороде и области. К примеру, ракеты не долетали до Харькова в июле во время ночной атаки города. В августе ракета, которую захватчики запускали в сторону Харькова, упала на территории Белгородской области.

11 октября в результате "прилета" в городе Шебекино в Белгородской области России загорелась подстанция, часть населения осталась без света и воды. А днем 13 октября в Белгороде российская ракета, которую запускали по Харькову, ударила по жилому дому. Вечером того же дня в Белгородской области России взорвали склад боеприпасов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя последние "прилеты" в российском Белгороде и области, подчеркнул, что Украине нет смысла наносить удары по гражданским объектам в России, в отличие от россиян, которые равняют украинские города с землей.

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