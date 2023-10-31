Оккупанты запустили ударные дроны.

В Николаевской области силы противовоздушной обороны отбивают атаку российских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Первые дроны типа "Shahed" в области зафиксировали около 01:00. Впоследствии воздушную тревогу отменили.

Однако уже в 01:21 военные сообщили о работе противовоздушной обороны. "В Николаевской области работает ПВО по ударным БпЛА", - отметили они.

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Обновлено в 02:30: Сейчас тревога звучит только на территории Винницкой и Черкасской областей.

Обновлено в 02:00: Беспилотные летательные аппарат типа "Shahed" на границе Николаевской и Кировоградской области. Движение в северо-западном направлении.

Россияне атакуют с помощью дронов: что известно

Захватнические войска РФ почти каждую ночь запускают в сторону украинских городов и поселков ударные беспилотники. Дроны сбивают с помощью систем противовоздушной обороны, стрелкового оружия и зенитных орудий.

Недавно в Воздушных силах предупредили, что этой осенью и зимой захватчики могут запустить рекордное количество беспилотников типа "Shahed".

Отмечается, что за шесть месяцев прошлого отопительного сезона РФ атаковала Украину более 1000 "шахедов", однако теперь, только в сентябре, их количество достигло 500.

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