На оккупированных территориях юга Украины примерно 75% обеспечения группировки войск РФ осуществлялось через оккупированный Крым, отметил эксперт.

Повреждение Крымского моста сейчас сделает невозможным переброску российских мобилизованных через временно оккупированный Крым дальше на Запорожское направление или на левобережье Херсонщины.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко во время информационного телемарафона.

"Надо понимать, что где-то примерно 75 процентов обеспечения группировки российских войск на оккупированных территориях юга Украины осуществлялось через оккупированный Крым и, в частности, через Крымский мост. И, конечно, на фоне желания России перебрасывать туда мобилизованных, которых они потом из Крыма хотят перевозить дальше на Запорожское направление или на левобережье Херсонщины. Это сейчас сделает невозможным такую переброску. И, конечно, что ключ к деоккупации юга Украины в целом, в том числе и в оккупированном Крыму", - сказал он.

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Мусиенко также отметил, что как минимум это притормозит переброску российских войск, а в перспективе создаст предпосылки, чтобы у российских военных на оккупированных территориях юга возникало еще больше проблем.

Взрывы на Крымском мосту сегодня - что случилось

Как сообщал УНИАН, утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

Изначально сообщалось, что горит топливный терминал.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный поезд с топливом.

По данным Национального антитеррористического комитета России, взрыв на Крымском мосту привел к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

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