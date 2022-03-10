Оккупант рассказал о том, что происходит с российскими военными на территории Украины.

24 февраля 2022 года Российская Федерация агрессивно вторглась на территорию независимой Украины и устроила здесь полномасштабную войну, в результате которой гибнут военные, дети, мирные жители и полностью разрушается инфраструктура.

И если РФ планировала захватить Украину за два-три дня, то сейчас оккупанты понимают, что здесь их никто не ждал.

Так, один из них в телефонном разговоре пожаловался на потери в своем батальоне, а также сказал, что ему очень страшно находиться в Украине.

"Здесь страшно, пипец как. Здесь чуть прошляпил и тебе конец. Пацанчик вышел из танка, стояли вместе, курили. Он чуть отвлекся и пуля во лбу, прикинь?", - сказал оккупант.

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