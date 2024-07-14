Он считается одним из самых современных танков РФ.

Российская захватническая армия уже потеряла в Украине по меньшей мере 100 основных боевых танков Т-90М.

Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта Oryx, который собирает информацию о военных потерях сторон только по визуально подтвержденным данным. Так, за время полномасштабной войны аналитикам удалось подтвердить потерю не менее сотни таких танков.

В целом оккупанты оставили в Украине 3 тысячи 221 танк (2188 были уничтожены, 156 - повреждены, 359 - брошены и 518 - захвачены украинскими защитниками).

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По данным Oryx, во время большой войны захватническая армия РФ потеряла 16 тысяч 884 единиц техники (уничтожено 12 тысяч 238 единиц, повреждено - 759, брошено - 966 и захвачено - 2 тысячи 921)

Потери России в Украине

Утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что оккупанты потеряли в этой войне уже более 8 тысяч танков. Потери личного состава армии РФ оценивают в 559 090 захватчиков.

В Силах обороны юга отчитывались об уничтожении дорогостоящей техники на Ореховском и Приднепровском направлениях. Так, украинские бойцы поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.

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