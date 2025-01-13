Одну из групп оккупантов отправили на задание без оружия.

Силы обороны Украины активно наносят потери российским захватническим войскам, которые проявляют активность на островах Херсонской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. Он отмечает, что российские солдаты используют "одноразовые" резиновые лодки, которые бросают прямо на месте высадки, не пытаясь вернуть:

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"Недавно ребята фиксировали заход группы без оружия. Некоторых штрафников отправляют туда в наказание, автоматы они надеялись взять с 200х, там их навалом. За последние пару дней наши пилоты и артиллеристы "отпели" 5 экипажей вражеских пилотов".

Ситуация на Херсонщине

Как известно, оккупационная армия Российской Федерации постоянно пытается оккупировать острова на Днепре. Также они активно обстреливают Херсон и область, атакуя гражданских людей дронами.

9 января в Херсонской областной военной администрации сообщали о сбросе КАБов на город. В результате этой атаки пострадало большое количество людей.

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