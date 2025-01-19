Он участвовал в оккупации Крыма.

На территории Курской области ликвидировали заместителя командира 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации, подполковника Евгения Тихановича.

О его гибели сообщает российский паблик "Первое городское Саяногорск". В сообщении указывается, что 41-летний российский военнослужащий "отдал свою жизнь, защищая жителей Курской области":

"Служил заместителем командира 22 мотострелкового полка (на БМП мотострелковой дивизии) 44 армейского корпуса объединенного стратегического командования Ленинградского военного округа мотострелкового полка гвардейской отдельной мотострелковой бригады".

На опубликованном фото можно увидеть, что Тиханович имел медаль "За возвращение Крыма", введенную российским министерством обороны в марте 2014 года.

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Потери России в войне

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что в прошлом году российская захватническая армия потеряла более 434 тысяч солдат.

По его словам, это больше, чем за весь предыдущий период полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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