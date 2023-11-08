На фронте нашел свою справедливую смерть полного тезка известного террориста.

Украинские военные продолжают "денацифицировать" российских оккупантов. На этот раз стало известно, что ВСУ "минуснули" тезку террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.

На это обратил внимание OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он иронично добавил, что нашел ответ, почему "тема Игоря Стрелкова заглогла".

"С момента ареста всего несколько новостей о нем, в частности как "навешивали люлей" в СИЗО. После этого была пауза... Видимо, наступила амнистия с последующим отправлением на "сво" с финалом жмурок", - пошутил эксперт, добавив, что на фронте "зажмурился" лишь тезка известного террориста.

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Потери РФ на фронте

Общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили уже около 307 тыс. 640 (+780 в сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 5 тыс. 301 (+8) единицу, боевых бронированных машин – 9 тыс. 996 (+22), артиллерийских систем – 7 тыс. 439 (+29), реактивных систем залпового огня - 872 (+3).

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