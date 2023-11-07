Террорист убежден, что к весне ситуация для россиян сильно ухудшится.

Российский военный преступник и террорист Игорь Гиркин (Стрелков), находящийся в СИЗО за критику российских властей, даже из-за решетки видит нарастающие проблемы в российской армии. Письмо Гиркина с соответствующим содержанием опубликовала его супруга.

"Военная ситуация характеризуется продолжающимся плавным ухудшением положения ВС РФ на украинском фронте. Несмотря на в целом успешное отражение наступления ВСУ в ходе летне-осенней кампании, ВС РФ продолжают демонстрировать растущую слабость (в сравнении с возможностями противника)", – пишет террорист.

Гиркин выразил убеждение, что ВСУ якобы "самоистребились" в ходе летнего наступления, но Россия все равно не смогла эффективно этим воспользоваться и провести свое большое наступление. При этом он называет главные неудачи россиян, где они пытались активно наступать, но не добились ничего, кроме "серьезных потерь" – направления Купянска, Лимана, Авдеевки.

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"Авдеевские" бои продемонстрировали неспособность ВС РФ добиться перевеса над ВСУ даже на очень узком участке фронта, несмотря на тщательную подготовку и неплохую координацию ударных сил и средств на начальном этапе операции, а также достаток боеприпасов, неслыханный с момента штурма Бахмута", – отмечает Гиркин.

Отдельное беспокойство у террориста вызывает все более активное использование Украиной авиационно-ракетной техники, противодействовать которой российская армия не может. Гиркин опасается, что разгром аэродрома в Бердянске – это лишь наглядный пример того, что ждет российских оккупантов в будущем.

Военный преступник предупреждает, что с поставкой Украине истребителей F-16 у ВСУ появится еще больше возможностей для дальних ударов и создания локального преимущества на отдельных участках фронта. В целом Гиркин прогнозирует, что ВСУ навяжут россиянам локальные изматывающие бои по всей линии фронта, чтобы "выбить" и "морально надломить" российские фронтовые части и так добиться прорыва.

Наиболее опасным направлением террорист считает Херсонский (Днепровский) фронт, где сочетание природных факторов даёт ВСУ некоторые объективные преимущества. Гиркин опасается, что скоро здесь может возникнуть большой плацдарм, угрожающий прорывом в направлении Крыма.

В очередной раз критикуя власть за нежелание проводить новую волну мобилизации, Гиркин прогнозирует дальнейшее ослабление ВС РФ к весне будущего года на фоне усиления армии Украины.

Война в Украине – текущая ситуация

Как писал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал большую аналитическую статью, в которой изложил свой взгляд на текущую ситуацию в войне. По его мнению, сейчас ни одна из сторон не способна осуществить большой прорыв на фронте из-за "технологического" тупика – обе армии равны в своих возможностях и способны блокировать попытки большого наступления противника.

Британский военный эксперт Майкл Кларк утверждает, что сейчас в Украине идет война на истощение, но это вовсе не означает, что Россия в ней обязательно победит за счет своего ресурсного превосходства. По его мнению, РФ очень ограничена в своих возможностях наращивать военное производство, поэтому Украина находится в более выгодном положении, пока сохраняет поддержку Запада.

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