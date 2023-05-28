Скоро он заступит на боевое дежурство.

Российская Федерация передала Беларуси очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400.

Как сообщает "Белорусский Гаюн" в Telegram, его привезли в 25-й ракетный арсенал в Минской области.

В частности, сегодня, 28 мая, во второй половине дня эшелон, перевозивший ЗРК С-400, был замечен в районе Колосового (Столбцовский район, Минская область). После этого он прибыл на территорию 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), расположенного возле с. Новоколосово (Столбцовский район, Минская область).

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Отмечается, что в ближайшее время комплекс ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство.

Ситуация в Беларуси - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Россия снова перебрасывает воинские эшелоны из Беларуси. Прибыло минимум 3 эшелона, один из которых - из зоны боевых действий.

Проект "Гаюн" отмечал, что РФ также увеличила группировку военных истребителей Су-34 и Су-30 на аэродроме "Мачулищи".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия начала перемещать свои ядерные боеприпасы на территорию РБ.

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