С начала вторжения уничтожено более 204,7 тысячи захватчиков.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют около 204 тыс. 760 человек

Как сообщает Генштаб ВСУ, также уничтожены 3 тыс. 792 вражеских танка (3 за сутки), 7 тыс. 424 боевые бронированные машины (5 за сутки), 3 тыс. 339 артиллерийских систем (21 сутки), 570 реактивных систем залпового огня (5 за сутки), 6 тыс. 146 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7 за сутки), а также 440 единиц специальной техники (7 за сутки).

Кроме того, украинские воины сбили за прошедшие сутки один вражеский вертолет (всего 296) и семь беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 2 тыс. 871).

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Не претерпели изменений за сутки потери врага средств противовоздушной обороны (327), крылатых ракет (1 тыс. 015), самолетов (309), а также кораблей и катеров (18).

ВСУ накануне сбили российский Ка-52 и сдержали ряд атак

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки, 23 мая, украинские воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52. такой вертолет стоит ориентировочно 16 миллионов долларов.

Также за прошедшие сутки украинская армия провела 26 боестолкновений с РФ. Самые горячие бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка. Россияне продолжают сосредотачивать усилия на 5 направлениях фронта.

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