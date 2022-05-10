Украинские воины также подорвали более двух десятков единиц российской техники.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили на востоке четыре вражеские атаки. В ожесточенных боях удалось ликвидировать до 260 оккупантов и уничтожить более двадцати единиц российской техники.

Об успешных действиях ВСУ в сражениях с рашистами рассказал пресс-центр оперативного командования "Восток" на своей официальной странице на Facebook.

Потери России на востоке Украине в течение 10 мая

личного состава — до 260 человек;

танков — 4 единицы;

бронетранспортеров — 2 единицы;

боевых машин пехоты — 2 единицы;

самоходных артиллерийских установок — 4 единицы;

автомобильной техники — 7 единиц;

беспилотников — 2 единицы.

Напомним, в районе ответственности оперативного командования "Восток" не прекращаются интенсивные сражения. За прошлые сутки, 9 мая, группировка украинских войск в регионе отразила 15 атак и уничтожила более сорока единиц вражеской техники.

Согласно свежим данным от Генштаба, за все время с момента полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали примерно 26 тысяч оккупантов. Статистика растет ежедневно из-за постоянных битв на востоке и юге Украины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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