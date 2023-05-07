Россия также продолжает обстреливать приграничные территории на севере и северо-востоке Украины.

Российские захватчики за прошедшие сутки, 6 мая, пытались вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, совершив там около 50 атак.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 7 мая. Отмечается, что самые тяжелые бои велись за города Бахмут и Марьинка.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Наряду с этим, в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Марьинском направлении защитники Украины отбили многочисленные российские атаки в районе Марьинки. В то же время под вражеские обстрелы попали населенные пункты Георгиевка и победа Донецкой области.

Между тем, на Авдеевском направлении в субботу россияне наступательных действий не проводили. Впрочем, захватчики обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области, в том числе Авдеевку. Не пытались атаковать российские оккупанты и на Шахтерском направлении, но в очередной раз обстреляли Угледар и три других населенных пункта Донетчины.

А на Лиманском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного. "Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Невское Луганской области; и Белогоровка и Спорное Донецкой области", - отметили в Генштабе.

Наступательные операции россиян на Синьковку потерпели провал и на Купянском направлении. Здесь враг также обстрелял 9 населенных пунктов Харьковской области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Нанес авиаудары по населенным пунктам Веселое и Казацкое Херсонской области", - сообщили в Генштабе. Также отметили, что россияне на этих направлениях обстреляли 4 города и села в Донецкой области; 11 населенных пунктов в Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; а также Золотую Балку, Антоновку и город Херсон на Херсонщине.

Россия также продолжает обстреливать приграничные территории на севере и северо-востоке Украины. В частности, на Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по районам трех населенных пунктов Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов еще пяти городов и сел Черниговской области; пяти - Сумской области, а также 11 - на Харьковщине.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка подразделений территориальной обороны противника", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 6 мая украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Между тем, реагируя на заявления главаря "вагнеровцев" Пригожина относительно их выхода из Бахмута, в Минобороны Украины призвали украинцев не искать глубокие смыслы в анонсированных планах противника, ведь враг не изменил стратегических целей по захвату всей Украины.

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