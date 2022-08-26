После победы ВСУ над Россией количество вооружений, которые сейчас применяются украинской армией, будет сокращено.
Такой прогноз озвучил Радио НВ главный редактор Defense Express Олег Катков.
Сейчас в Украине, по его словам, из-за войны можно увидеть "зоопарк всех систем", что уже подтверждают в Пентагоне.
"Но после победы он будет приведен в порядок и, конечно, мы от такого разнообразия систем, которые просто сложно обслуживать, потому что их слишком много, будем отказываться и кристаллизовывать [их виды]", — уверяет Катков.
Эксперт убежден, что для США вопрос победы Украины уже решен - сейчас ведутся консультации относительно концепции ВСУ будущего и их вооружения.
"Сейчас выстраивается вся концепция Вооруженных сил Украины, исходя из того, что это будет самая технологичная армия с высокоточным вооружением. Я не хочу бросаться фразами "мощнейшая в Европе" и все такое, но с реально доказанной наивысшей боеспособностью в принципе", - прогнозирует он.
Ранее военный эксперт Олег Жданов описал, какой должна быть реформа украинской армии.