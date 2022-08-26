По прогнозу Каткова, от ряда систем придется отказаться, сделав упор на высокоточное оружие.

После победы ВСУ над Россией количество вооружений, которые сейчас применяются украинской армией, будет сокращено.

Такой прогноз озвучил Радио НВ главный редактор Defense Express Олег Катков.

Сейчас в Украине, по его словам, из-за войны можно увидеть "зоопарк всех систем", что уже подтверждают в Пентагоне.

"Но после победы он будет приведен в порядок и, конечно, мы от такого разнообразия систем, которые просто сложно обслуживать, потому что их слишком много, будем отказываться и кристаллизовывать [их виды]", — уверяет Катков.

Эксперт убежден, что для США вопрос победы Украины уже решен - сейчас ведутся консультации относительно концепции ВСУ будущего и их вооружения.

"Сейчас выстраивается вся концепция Вооруженных сил Украины, исходя из того, что это будет самая технологичная армия с высокоточным вооружением. Я не хочу бросаться фразами "мощнейшая в Европе" и все такое, но с реально доказанной наивысшей боеспособностью в принципе", - прогнозирует он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов описал, какой должна быть реформа украинской армии.