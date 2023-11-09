Кроме того, уркаинские силы обороны имеют частичный успех у Новопрокоповки.

Украинские воины имеют успех возле Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Как сообщает мониторинговая группа DeepState, Силы обороны смогли срезать выступ врага вблизи ивового, а у Новопрокоповки имели частичный успех.

Тем временем украинские десантники продолжают вести тяжелые бои возле Работиного и Новопрокоповки.

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"Битва на Работинском выступе все больше напоминает битву у деревни Пашендейл в Первую мировую. Последняя стала символом солдатского страдания. Данные изменения являются результатом больших усилий и больших потерь с обеих сторон", - пишет DeepState.

Война в Украине - последние новости о потерях

После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля 2022 года, она уже понесла колоссальные потери. По сведениям Генштаба ВСУ, общие потери врага на 9 ноября 2023 года составляют примерно 308 тыс. 720 оккупантов. Потери Украины - это государственная тайна.

В конце лета издание The New York Times писало, что российские потери приближаются к 300 тысячам (около 120 тысяч ликвидированных и 170-180 тыс. раненых), а Украина якобы потеряла убитыми 70 тыс. человек, а ранеными - 100-120 тыс. Украинские власти раскритиковали эту статью.

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